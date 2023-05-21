Бонни и Клайд с Калиновой: в Днепре пара грабила посетителей магазина Prostor

В Днепре на улице Калиновой мужчина и женщина грабили посетителей магазина Prostor. Пара имела довольно простую и банальную схему, но их все равно поймали.

Местные «Бонни и Клайд» разделились: женщина стояла в магазине возле кассы и следила за покупателями, а мужчина в это время выжидал потенциальную жертву на выходе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, грабительница, анализируя наполнение карманов, кошельков и сумок покупателей, давала сигнал своему напарнику. А тот должен был уже забрать указанные вещи.

Однако пару ожидал провал. Когда мужчина выхватил сумку у одного из клиентов, его остановили неравнодушные прохожие и отобрали украденное.

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