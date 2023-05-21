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  • Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину Prostor

Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину Prostor

Сьогодні 15:35
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У Дніпрі на вулиці Калиновій чоловік та жінка грабували відвідувачів магазину Prostor. Пара мала доволі просту та банальну схему, але їх усе одно спіймали.

Новости Днепра про Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину Prostor

Місцеві “Бонні та Клайд” розділилися: жінка стояла в магазині біля каси і слідкувала за покупцями, а чоловік у цей час вичікував потенційну жертву на виході. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Так, грабіжниця, аналізуючи наповнення кишень, гаманців і сумок покупців, давала сигнал своєму напарникові. А той мав уже забрати вказані речі. 

Проте на пару чекав провал. Коли чоловік вихопив сумку в одного з клієнтів, його зупинили небайдужі перехожі та відібрали вкрадене. 

Новости Днепра про Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину Prostor

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Новости Днепра про Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину ProstorУкраїнська

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