Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину Prostor

Місцеві “Бонні та Клайд” розділилися: жінка стояла в магазині біля каси і слідкувала за покупцями, а чоловік у цей час вичікував потенційну жертву на виході.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Так, грабіжниця, аналізуючи наповнення кишень, гаманців і сумок покупців, давала сигнал своєму напарникові. А той мав уже забрати вказані речі.
Проте на пару чекав провал. Коли чоловік вихопив сумку в одного з клієнтів, його зупинили небайдужі перехожі та відібрали вкрадене.
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