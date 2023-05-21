Бонні та Клайд з Калинової: у Дніпрі пара грабувала відвідувачів магазину Prostor

У Дніпрі на вулиці Калиновій чоловік та жінка грабували відвідувачів магазину Prostor. Пара мала доволі просту та банальну схему, але їх усе одно спіймали.

Місцеві “Бонні та Клайд” розділилися: жінка стояла в магазині біля каси і слідкувала за покупцями, а чоловік у цей час вичікував потенційну жертву на виході.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так, грабіжниця, аналізуючи наповнення кишень, гаманців і сумок покупців, давала сигнал своєму напарникові. А той мав уже забрати вказані речі.

Проте на пару чекав провал. Коли чоловік вихопив сумку в одного з клієнтів, його зупинили небайдужі перехожі та відібрали вкрадене.

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