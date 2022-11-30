Аварийные работы: какие улицы в Днепре остались без воды

Так, без воды остались жители улиц:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 30 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

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