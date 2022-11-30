Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Сегодня 10:36
просмотров

В Днепре спасают историческое здание.

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Как рассказала руководитель департамента охраны культурного наследия Днепросовета Надежда Лиштва, в городе пытаются спасти одно из известных исторических зданий. Английский клуб или более известный как Дом офицеров находится на улице Воскресенской, 3.

Здание заброшено и понемногу разваливается. Сейчас дом пытаются защитить от капризов погоды и минимально отремонтировать крышу и оконные проемы.

Вот так сейчас выглядит крыша.

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Сейчас крышу пытаются немного подрихтовать.

А пленка в два слоя и аутентичная жесть (прикрепили там, где она отошла) сможет дать памятнику дополнительный шанс продержаться в ожидании добросовестного владельца. Далее еще работы на крыше и с оконными проемами, которые в большинстве отсутствуют (избитые стекла, поломанные рамы), — отметила Надежда Лиштва.

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Напомним, ранее мы рассказывали историю Английского клуба.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное зданиеУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра пытаются спасти известное старинное зданиеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Слобожанском отключили воду всем: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 11:10
    В Слобожанском отключили воду всем: что произошло

    В Слобожанском сегодня 30 ноября отключили воду. Об этом сообщает…

    Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно

    В Украине может появиться еще одна выплата для военных во…

    В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте

    29 ноября ВСУ отразили шесть атак россиян в Луганской и…

    Зараджайте павербанки: в Днепре и области действуют экстренные отключения электроэнергии
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Зараджайте павербанки: в Днепре и области действуют экстренные отключения электроэнергии

    В Днепре и области сегодня 30 ноября действуют экстренные отключения…

    Последние новости

    В Слобожанском отключили воду всем: что произошло
    В Слобожанском отключили воду всем: что произошло

    В Слобожанском сегодня 30 ноября отключили воду. Об этом сообщает "КП "Днепроводоканал".

    Сегодня 11:10
    просмотров
    Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно
    Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно

    В Украине может появиться еще одна выплата для военных во время военного положения.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте
    В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте

    29 ноября ВСУ отразили шесть атак россиян в Луганской и Донецкой областях, а украинская авиация нанесла 17 ударов по вражеским войскам и технике.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Зараджайте павербанки: в Днепре и области действуют экстренные отключения электроэнергии
    Зараджайте павербанки: в Днепре и области действуют экстренные отключения электроэнергии

    В Днепре и области сегодня 30 ноября действуют экстренные отключения электроэнергии.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь
    Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь

    Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце
    Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце

    Украинского защитника от смерти на фронте спасла обычная записная книжка. Маленькая книжечка в кожаной обложке "поймала" обломок вражеского снаряда. Это можно назвать настоящим чудом!

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, — Повітряні сили
    РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, — Повітряні сили

    Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Киеве женщина застряла в лифте и у нее начались роды
    В Киеве женщина застряла в лифте и у нее начались роды

    Спасатели достали роженицу из заблокированного лифта многоэтажки в одном из спальных районов Киева.

    Сегодня 07:00
    0
    просмотров
    В бою за Украину погиб 20-летний житель Днепропетровской области Евсютин Олег
    В бою за Украину погиб 20-летний житель Днепропетровской области Евсютин Олег

    21 ноября его жизнь оборвалась в Донецкой области. Защитник погиб при выполнении боевого задания. Боец не дожил до своего 21-летия.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода
    Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

    Одевайесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх