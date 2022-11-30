В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

В Днепре спасают историческое здание.

Как рассказала руководитель департамента охраны культурного наследия Днепросовета Надежда Лиштва, в городе пытаются спасти одно из известных исторических зданий. Английский клуб или более известный как Дом офицеров находится на улице Воскресенской, 3.

Здание заброшено и понемногу разваливается. Сейчас дом пытаются защитить от капризов погоды и минимально отремонтировать крышу и оконные проемы.

Вот так сейчас выглядит крыша.

Сейчас крышу пытаются немного подрихтовать.

А пленка в два слоя и аутентичная жесть (прикрепили там, где она отошла) сможет дать памятнику дополнительный шанс продержаться в ожидании добросовестного владельца. Далее еще работы на крыше и с оконными проемами, которые в большинстве отсутствуют (избитые стекла, поломанные рамы), — отметила Надежда Лиштва.

Напомним, ранее мы рассказывали историю Английского клуба.

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