В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

Как рассказала руководитель департамента охраны культурного наследия Днепросовета Надежда Лиштва, в городе пытаются спасти одно из известных исторических зданий. Английский клуб или более известный как Дом офицеров находится на улице Воскресенской, 3.
Здание заброшено и понемногу разваливается. Сейчас дом пытаются защитить от капризов погоды и минимально отремонтировать крышу и оконные проемы.
Вот так сейчас выглядит крыша.
Сейчас крышу пытаются немного подрихтовать.
А пленка в два слоя и аутентичная жесть (прикрепили там, где она отошла) сможет дать памятнику дополнительный шанс продержаться в ожидании добросовестного владельца. Далее еще работы на крыше и с оконными проемами, которые в большинстве отсутствуют (избитые стекла, поломанные рамы), — отметила Надежда Лиштва.
Напомним, ранее мы рассказывали историю Английского клуба.
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