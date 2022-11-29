Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

Выяснилось, что они 11 дней продержались на руле судна, расположенного чуть выше ватерлинии.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что танкер Alithini II под мальтийским флагом прибыл в Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в понедельник, 28 ноября, после 11-дневного плавания из Лагоса в Нигерии. Береговая охрана сообщила, что мужчины были доставлены в порт и осмотрены медицинскими службами в связи с обезвоживанием и переохлаждением.
Это не первое и не последнее событие. Безбилетным пассажирам не всегда везет, — отметила советник по вопросам миграции правительства Канарских островов Чема Сантана.
Сообщается, что опасные переходы на Канарские острова из Северной Африки резко увеличились с конца 2019 года после ужесточения проверок на средиземноморских маршрутах. Испанские данные показывают, что морская миграция на архипелаг увеличилась на 51% за первые пять месяцев года по сравнению с годом ранее. Отмечается, что тысячи людей ежегодно умирают во время плавания, которое становится все более опасным из-за использования шатких деревянных или надувных лодок.
Читайте также:
Автор:
15 ноября активисты организации "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили черной…
В результате обрушения канатного моста в воскресенье вечером, 30 октября,…
Сегодня в Сеуле местные жители празднуют Хэллоуин.
Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и…
Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение правил дорожного движения. Инспекция по парковкам не штрафовала тех, кто не заплатил за стоянку на специальных площадках. Об этом сообщила начальник инспекции по вопросам контроля за парковками в Днепре Мария…
В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте Богдана Хмельницкого. об этом сообщили свидетели происшествия.
Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра слышали взрывы. Сегодня в сети показали последствия попадания ракет.
Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик, но и названия. Так, Екатеринославский бульвар появился в городе только в 2004 году. До этого эта территория считалась частью прилегающей улицы и тут проходили трамвайные пути.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко арестован. Пока что на два месяца. Его подозревают в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению штучных газонов для футбольного поля.
В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.
В яхт-клубе "Сич" появился новый житель.
В среду, 30 ноября, в Днепре электротранспорт снова не будет работать.
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!