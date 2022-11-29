Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

Сегодня 21:43
просмотров

Береговая охрана Испании спасла трех безбилетных мужчин, которые укрылись на танкере, прибывшем на Канарские острова из Нигерии.

Новости Днепра про Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

Выяснилось, что они 11 дней продержались на руле судна, расположенного чуть выше ватерлинии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что танкер Alithini II под мальтийским флагом прибыл в Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в понедельник, 28 ноября, после 11-дневного плавания из Лагоса в Нигерии. Береговая охрана сообщила, что мужчины были доставлены в порт и осмотрены медицинскими службами в связи с обезвоживанием и переохлаждением.

Это не первое и не последнее событие. Безбилетным пассажирам не всегда везет, — отметила советник по вопросам миграции правительства Канарских островов Чема Сантана.

Новости Днепра про Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

Сообщается, что опасные переходы на Канарские острова из Северной Африки резко увеличились с конца 2019 года после ужесточения проверок на средиземноморских маршрутах. Испанские данные показывают, что морская миграция на архипелаг увеличилась на 51% за первые пять месяцев года по сравнению с годом ранее. Отмечается, что тысячи людей ежегодно умирают во время плавания, которое становится все более опасным из-за использования шатких деревянных или надувных лодок.

Читайте также:

Новости Днепра про Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествияУкраїнська Новости Днепра про Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествияРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Вене активисты облили черной краской картину Климта, которой более 100 лет
    Новости мира
    16.11.2022 17:36
    В Вене активисты облили черной краской картину Климта, которой более 100 лет

    15 ноября активисты организации "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили черной…

    В Индии обрушился канатный мост через реку: известно о более 30 погибших
    Новости мира
    30.10.2022 20:25
    В Индии обрушился канатный мост через реку: известно о более 30 погибших

    В результате обрушения канатного моста в воскресенье вечером, 30 октября,…

    В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы
    Новости мира
    29.10.2022 20:55
    В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы

    Сегодня в Сеуле местные жители празднуют Хэллоуин.

    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев
    Новости Днепра
    10.10.2022 20:30
    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

    Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и…

    Последние новости

    Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД
    Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД

    Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение правил дорожного движения. Инспекция по парковкам не штрафовала тех, кто не заплатил за стоянку на специальных площадках. Об этом сообщила начальник инспекции по вопросам контроля за парковками в Днепре Мария…

    Сегодня 22:00
    просмотров
    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности
    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

    В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте Богдана Хмельницкого. об этом сообщили свидетели происшествия.

    Сегодня 21:31
    просмотров
    Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия
    Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия

    Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра слышали взрывы. Сегодня в сети показали последствия попадания ракет.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)
    Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО)

    Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик, но и названия. Так, Екатеринославский бульвар появился в городе только в 2004 году. До этого эта территория считалась частью прилегающей улицы и тут проходили трамвайные пути.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Экс-нардепа и действующего президента УАФ Андрея Павелко арестовали
    Экс-нардепа и действующего президента УАФ Андрея Павелко арестовали

    Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко арестован. Пока что на два месяца. Его подозревают в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению штучных газонов для футбольного поля.

    Сегодня 20:12
    0
    просмотров
    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль
    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль

    В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

    Сегодня 20:05
    0
    просмотров
    Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель
    Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель

    В яхт-клубе "Сич" появился новый житель.

    Сегодня 19:20
    1
    просмотров
    Будет ли работать электротранспорт в Днепре 30 ноября
    Будет ли работать электротранспорт в Днепре 30 ноября

    В среду, 30 ноября, в Днепре электротранспорт снова не будет работать.

    Сегодня 18:30
    0
    просмотров
    На случай блэкаута: где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса)
    На случай блэкаута: где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса)

    В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".

    Сегодня 18:14
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

    Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.

    Сегодня 17:40
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх