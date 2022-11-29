Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия

Береговая охрана Испании спасла трех безбилетных мужчин, которые укрылись на танкере, прибывшем на Канарские острова из Нигерии.

Выяснилось, что они 11 дней продержались на руле судна, расположенного чуть выше ватерлинии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что танкер Alithini II под мальтийским флагом прибыл в Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в понедельник, 28 ноября, после 11-дневного плавания из Лагоса в Нигерии. Береговая охрана сообщила, что мужчины были доставлены в порт и осмотрены медицинскими службами в связи с обезвоживанием и переохлаждением.

Это не первое и не последнее событие. Безбилетным пассажирам не всегда везет, — отметила советник по вопросам миграции правительства Канарских островов Чема Сантана.

Сообщается, что опасные переходы на Канарские острова из Северной Африки резко увеличились с конца 2019 года после ужесточения проверок на средиземноморских маршрутах. Испанские данные показывают, что морская миграция на архипелаг увеличилась на 51% за первые пять месяцев года по сравнению с годом ранее. Отмечается, что тысячи людей ежегодно умирают во время плавания, которое становится все более опасным из-за использования шатких деревянных или надувных лодок.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: