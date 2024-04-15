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Альпинистка подняла флаг Днепра на вершине самой опасной горы мира

Сегодня 16:33
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Днепровская альпинистка покорила опасную гору и подняла на ее вершине флаг Днепра.

Новости Днепра про Альпинистка подняла флаг Днепра на вершине самой опасной горы мира

Ирина Караган покорила вершину горы Аннапурны. По словам опытной альпинистки, это одна из достаточно опасных вершин в мире.

Флаг Днепра и Украины подняли на самой высокой точке горного массива — Аннапурна I. Гора высотой 8091 м, что делает ее 10-й самой высокой вершиной в мире.

На гору Ирина поднялась 14 апреля, а потом поделилась впечатлениями в своем Instagram.

Лучший подарок на день рождения и большая честь, что столь сложная и опасная гора пустила и отпустила меня! Это воплощение мечты, на которую меня вдохновила дочь Вера Карагай/ Несколько лет назад после путешествия в Непал она посвятила мне авторский коктейль Аннапурна! Она вдохновляет и больше всего верит в меня, поэтому ее фото было со мной на вершине, как и флаги моей страны, города и партнеров! – пишет Ирина.

На вершине также развевался украинский флаг.

Новости Днепра про Альпинистка подняла флаг Днепра на вершине самой опасной горы мира

Новости Днепра про Альпинистка подняла флаг Днепра на вершине самой опасной горы мира

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