Альпинистка подняла флаг Днепра на вершине самой опасной горы мира

Днепровская альпинистка покорила опасную гору и подняла на ее вершине флаг Днепра.

Ирина Караган покорила вершину горы Аннапурны. По словам опытной альпинистки, это одна из достаточно опасных вершин в мире.

Флаг Днепра и Украины подняли на самой высокой точке горного массива — Аннапурна I. Гора высотой 8091 м, что делает ее 10-й самой высокой вершиной в мире.

На гору Ирина поднялась 14 апреля, а потом поделилась впечатлениями в своем Instagram.

Лучший подарок на день рождения и большая честь, что столь сложная и опасная гора пустила и отпустила меня! Это воплощение мечты, на которую меня вдохновила дочь Вера Карагай/ Несколько лет назад после путешествия в Непал она посвятила мне авторский коктейль Аннапурна! Она вдохновляет и больше всего верит в меня, поэтому ее фото было со мной на вершине, как и флаги моей страны, города и партнеров! – пишет Ирина.

На вершине также развевался украинский флаг.

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