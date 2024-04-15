Альпіністка підняла прапор Дніпра на вершині найнебезпечнішої гори світу

Ірина Караган покорила вершину гори Аннапурни. За словами досвідченої альпіністки, це одна з досить небезпечних вершин у світі.
Прапор Дніпра та України підняли на найвищій точці гірського масиву — Аннапурна I. Гора має висоту 8091 м, що робить її 10-ю найвищою вершиною у світі.
На гору Ірина піднялася 14 квітня, а згодом поділилася враженнями у своєму Instagram.
Найкращий подарунок на день народження і велика честь, що така складна і небезпечна гора пустила і відпустила мене! Це втілення мрії, на яку мене надихнула донечка Віра Карагаy/ Кілька років тому після подорожі в Непал вона присвятила мені авторський коктейль Аннапурна! Вона надихає і найбільше вірить у мене, тому її фото було зі мною на вершині як і прапори моєї країни, міста і партнерів! – пише Ірина.
На вершині також замайорів український прапор.
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