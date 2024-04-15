Альпіністка підняла прапор Дніпра на вершині найнебезпечнішої гори світу

Дніпровська альпіністка покорила небезпечну гору та підняла на її вершині прапор Дніпра.

Ірина Караган покорила вершину гори Аннапурни. За словами досвідченої альпіністки, це одна з досить небезпечних вершин у світі.

Прапор Дніпра та України підняли на найвищій точці гірського масиву — Аннапурна I. Гора має висоту 8091 м, що робить її 10-ю найвищою вершиною у світі.

На гору Ірина піднялася 14 квітня, а згодом поділилася враженнями у своєму Instagram.

Найкращий подарунок на день народження і велика честь, що така складна і небезпечна гора пустила і відпустила мене! Це втілення мрії, на яку мене надихнула донечка Віра Карагаy/ Кілька років тому після подорожі в Непал вона присвятила мені авторський коктейль Аннапурна! Вона надихає і найбільше вірить у мене, тому її фото було зі мною на вершині як і прапори моєї країни, міста і партнерів! – пише Ірина.