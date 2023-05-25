30 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня 25 мая

Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области;

Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудар в районе Кисловки.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудар в районе Белой Горы.

Под вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

В то же время, враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области;

Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка и Велетенское в Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и 1 разведывательный дрон типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

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