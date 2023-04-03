Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • 25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

Сегодня 21:15
просмотров

2 апреля ушла из жизни начальник концертного отдела Ольга Орлова.

Новости Днепра про 25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

Об этом сообщает Днепропетровский академический театр оперы и балета.

Новости Днепра про 25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

Прощание состоится 4 апреля, в 12:00 в фойе театра.

Читайте также:

Новости Днепра про 25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой ОрловойУкраїнська Новости Днепра про 25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой ОрловойРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину
    Новости Днепра
    Сегодня 22:00
    В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

    В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок.…

    Поговорил по телефону и погиб: ссора в Павлограде завершилась смертью
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Поговорил по телефону и погиб: ссора в Павлограде завершилась смертью

    В Павлограде мужчина убил 47-летнего знакомого после ссоры по телефону.

    В Днепре несколько улиц и жилмассив Игрень без воды: причины
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    В Днепре несколько улиц и жилмассив Игрень без воды: причины

    В Днепре нет воды на поселке Игрень и еще на…

    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание

    Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского…

    Последние новости

    В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину
    В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

    В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.

    Сегодня 22:00
    просмотров
    Поговорил по телефону и погиб: ссора в Павлограде завершилась смертью
    Поговорил по телефону и погиб: ссора в Павлограде завершилась смертью

    В Павлограде мужчина убил 47-летнего знакомого после ссоры по телефону.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    В Днепре несколько улиц и жилмассив Игрень без воды: причины
    В Днепре несколько улиц и жилмассив Игрень без воды: причины

    В Днепре нет воды на поселке Игрень и еще на нескольких улицах из-за ремонта водопровода.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание
    Комендантский час на Днепропетровщине никто не отменял: нарушителей ждет наказание

    Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского часа. Причина – постоянные нарушения правил горожанами. Поэтому местные власти решили привлекать нарушителей к ответственности. Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода…

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб
    ВСУ отбили более 45 атак оккупантов и уничтожили разведывательный беспилотник РФ, — Генштаб

    Украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили вражеский разведывательный БпЛА.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Пропал еще 24 марта: на Днепропетровщине до сих пор разыскивают 76-летнего дедушку
    Пропал еще 24 марта: на Днепропетровщине до сих пор разыскивают 76-летнего дедушку

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 18:03
    2
    просмотров
    Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023
    Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023

    С апреля месяца жителей Днепра ждет ряд изменений. Коснуться они пенсионеров, водителей, старшеклассников и в общем всех потребителей коммунальных услуг, а также тех, кто регулярно покупает лекарства в аптеках.

    Сегодня 17:59
    просмотров
    В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры
    В Минцифры рассказали, будут ли вручать повестки через мессенджеры

    Важная информация!

    Сегодня 17:43
    0
    просмотров
    «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага
    «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага

    В Днепре разгорелась дискуссия по патриотическому фасаду на улице Семафорной.

    Сегодня 17:21
    просмотров
    Повысились ли тарифы на воду в Днепре с 1 апреля
    Повысились ли тарифы на воду в Днепре с 1 апреля

    В Днепре рассказали, изменились ли тарифы на воду с 1 апреля.

    Сегодня 16:39
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх