25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

Прощание состоится 4 апреля, в 12:00 в фойе театра.

Об этом сообщает Днепропетровский академический театр оперы и балета .

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