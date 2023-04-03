25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

Об этом сообщает Днепропетровский академический театр оперы и балета.
Прощание состоится 4 апреля, в 12:00 в фойе театра.
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