Наловил карасиков и раков на 700 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

В субботу, 1 апреля, около полуночи во время патрулирования на Каменском водохранилище патрульные заметили на воде резиновую лодку с неизвестным мужчиной.
Когда он подплыл к берегу, полицейские подошли, чтобы проверить указанного гражданина и его плавсредство.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В лодке инспекторы увидели 5 мешков с жилковыми сетками и свежевыловленной рыбой: 100 карасей, 16 лещей, 17 окуней, 4 судака, 39 раков и др.
По предварительному подсчету, ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 700 тысяч гривен.
Поскольку в действиях гражданина усматривались признаки уголовного преступления по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Продолжается проверка.
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