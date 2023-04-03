Наловил карасиков и раков на 700 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

Водный патруль на Днепропетровщине обнаружил браконьера.

В субботу, 1 апреля, около полуночи во время патрулирования на Каменском водохранилище патрульные заметили на воде резиновую лодку с неизвестным мужчиной.

Когда он подплыл к берегу, полицейские подошли, чтобы проверить указанного гражданина и его плавсредство.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В лодке инспекторы увидели 5 мешков с жилковыми сетками и свежевыловленной рыбой: 100 карасей, 16 лещей, 17 окуней, 4 судака, 39 раков и др.

По предварительному подсчету, ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 700 тысяч гривен.

Поскольку в действиях гражданина усматривались признаки уголовного преступления по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Продолжается проверка.

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