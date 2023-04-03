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  • В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

Сегодня 15:29
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Трагедия произошла сегодня рано утром.

Новости Днепра про В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

Так, на участке перегона карьера «Первомайский» Северного комбината перевернулся вагон грузового поезда, он раздавил помощника машиниста. К сожалению, шансов выжить у 26-летнего мужчины не было – он погиб на месте.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Известно, что локомотив двигался с пятью вагонами, загруженными горной массой. По неизвестным причинам машинист допустил опрокидывание вагона, на подножке которого стоял помощник.

Все детали происшествия будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

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