В карьере Кривого Рога перевернулся вагон грузового поезда: погиб 26-летний мужчина

Так, на участке перегона карьера «Первомайский» Северного комбината перевернулся вагон грузового поезда, он раздавил помощника машиниста. К сожалению, шансов выжить у 26-летнего мужчины не было – он погиб на месте.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Известно, что локомотив двигался с пятью вагонами, загруженными горной массой. По неизвестным причинам машинист допустил опрокидывание вагона, на подножке которого стоял помощник.
Все детали происшествия будут устанавливать правоохранители.
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