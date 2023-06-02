15 крылатых ракет и 18 дронов: в Генштабе назвали количество выпущенных и сбитых целей над Украиной

Российские военные в ходе массированной атаки сегодня ночью, 2 июня, выпустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе.

«Предварительно, в эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА «Shahed» — все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Сообщается, что пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и БпЛА.

Позже стало известно, что в Подольском районе Киева произошло возгорание травы в результате падения обломков.

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