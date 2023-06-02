15 крилатих ракет і 18 дронів: у Генштабі назвали кількість випущених та збитих цілей над Україною

Російські військові під час масованої атаки сьогодні вночі, 2 червня, випустили Україною 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе.

“Попередньо цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) і 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” – всі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками”, – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом силами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу.

Повідомляється, що пуски ракет були зроблені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Також синхронно із ракетами столицю атакували і БпЛА.

Пізніше стало відомо, що у Подільському районі Києва сталося спалах трави внаслідок падіння уламків.

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