У Дніпрі розкрили “таємницю” споруди, яка з’явилася в центрі міста (ФОТО)

Майже тиждень на площі Героїв Майдану тривали будівельні роботи. Дніпровський митець Сергій Бурбело розкрив “таємницю” споруди, яка з’явилася в центрі міста.
Передвідкриття. Для всіх, хто останніми днями цікавився, що будується в центрі Дніпра, – написав митець на своїй Facebook-сторінці.
Особливо уважні вже бачили анонс відкриття “Модуля тимчасовості”. Це артпростір, де протягом трьох тижнів можна буде подивитися на експозицію з творами від світових митців, відвідати кінопокази чи лекції.
Офіційно МОТ відкриється 4 червня, але уже сьогодні тут провели перевідкриття. Сергій Бурбело зробив маленький анонс того, що розмістили всередині споруди, яка зроблена з десятка контейнерів.
Для тих, хто хоче побачити МОТ вживу, то арт-простір працюватиме без вихідних упродовж трьох тижнів: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі з’явилася арт-інсталяція на честь Міли Йовович, яка в дитинстві прожила декілька років в нашому місті та ходила в один із дніпропетровських дитсадочків.
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