В Обухівці для розбору завалів після ракетного обстрілу потрібні волонтери

Допомогти може кожен!

Учора, 18 жовтня, росіяни атакували Дніпровський район – ворог поцілив по приватному сектору в Обухівці.

На жаль, загинула 31-річна жінка – у неї залишилися двоє дітей 1,5 та 13 років. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік. Трьох постраждалих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Через ракетний удар по Обухівці знищено один приватний житловий будинок та господарську споруду. Пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.

Для розбору завалів після ракетного обстрілу потрібні волонтери.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Обухівської селищної ради.

У зв’язку з трагедією, яка сталася 18.10.2023 року, просимо всіх небайдужих жителів прийти сьогодні на допомогу – розбирати завали зруйнованих будинків. Також потрібна Ваша допомога 19.10.2023 року, починаючи з 10:00, – йдеться у повідомленні.

Зв’язатися з представниками селищної ради можна за номерами: (056) 761-16-45 (75), (096) 731-80-02. Або написати у ФБ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лисак показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці: якби не збіги обставин, жертв могло бути більше.

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