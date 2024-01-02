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  • Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)

Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)

Сьогодні 11:23
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Січень дивує.

Новости Днепра про Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)

Аномальне тепло продовжує пробуджувати рослини та квіти, які не повинні цвісти на початку січня. На Перемозі на подвір’ї біля “Китайської стіни” розквітли стокротки, повідомляє Dnepr.info.

Яскраві багаторічні квітки буйно розквітли біля багатоповерхівки. Попри те, що на вулиці початок січня, рослини почувають себе добре, щоправда нижні листочки трохи підмерзли.

Новости Днепра про Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)

Стокротка або як її іноді називають у народі ромашка чи маргаритка – багаторічна рослина, яка зазвичай починає квітнути в квітні чи травні. Однак за сприятливої погоди, цей процес може розпочатися раніше. 

Ця квітка досить невибаглива, тому її зазвичай садять у парках чи біля багатоповерхівок, позаяк доглядати за нею не важко – варто прополоти землю та поливати час від часу, якщо є засуха.

При нежаркій погоді рослина демонструє унікальну здатність хвилями цвісти навіть до зими. Квітки можуть з’являтися навіть у період відлиги, як сталося і на Перемозі.

Новости Днепра про Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)

Однак синоптики прогнозують чергове значне похолодання, тож квіткам буде не солодко, коли вдарять морози. 

Новости Днепра про Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі в яхт-клубі “Січ” через аномально теплу зиму ось-ось розквітне магнолія. Також на Перемозі через аномально теплу погоду розпускаються “котики”і сакури. Однак зовсім скоро до Дніпра завітає арктичне повітря.

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Новости Днепра про Через аномальне тепло в дворах Дніпра в січні розквітли стокротки (ФОТО)Українська

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