Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются

Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится.

«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара — почти полностью разрушенного оккупантами города — будто это какое-то достижение России. Они будут подавать — и уже представляют — это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление — держится», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина без перерыва делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет. «И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом», — добавил глава государства. Читайте также:

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