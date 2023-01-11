Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются

«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара — почти полностью разрушенного оккупантами города — будто это какое-то достижение России. Они будут подавать — и уже представляют — это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление — держится», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сейчас Украина без перерыва делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет.
«И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом», — добавил глава государства.
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