Зеленський про Соледар: РФ хоче зробити його своїм здобутком, але бої продовжуються

Росія намагається вдати, що Соледар буде здобутком для неї, але бої все ще тривають і Донецький напрямок тримається.

“Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається”, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що зараз Україна безперервно робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає. “І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому”, – додав голова держави.

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