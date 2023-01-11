Зеленський про Соледар: РФ хоче зробити його своїм здобутком, але бої продовжуються

“Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається”, – наголосив Зеленський.
Він зазначив, що зараз Україна безперервно робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає.
“І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому”, – додав голова держави.
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