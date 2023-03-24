Заработали миллион гривен: в Каменском мошенники продавали несуществующие товары

В Каменском трое местных жителей продавали несуществующие генераторы и компьютеры. Таким образом мошенники обокрали доверчивых украинцев на целый миллион гривен.

Мошенники размещали в интернете фейковые объявления о продаже генераторов, бытовой и компьютерной техники. Покупатели осуществляли полную оплату стоимости заказа на банковские карты, однако не получали товар.

Для своей деятельности мошенники арендовали целый офис. Их жертвами стали 57 человек.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли банковские карты, компьютерную технику, телефоны, сим-карты, денежные средства, черновые записи, автомобили.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: «ДніпроTV»

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