Заробили мільйон гривень: у Кам’янському шахраї продавали неіснуючі товари

У Кам'янському троє місцевих жителів продавали неіснуючі генератори та комп'ютери. У такий спосіб шахраї обікрали довірливих українців на цілий мільйон гривень.

Шахраї розміщували в інтернеті фейкові оголошення про продаж генераторів, побутової та комп’ютерної техніки. Покупці здійснювали повну оплату вартості замовлення на банківські картки, проте не отримували товар.

Для своєї діяльності шахраї орендували цілий офіс. Їхніми жертвами стали 57 людей.

У ході обшуків у зловмисників вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, сім-картки, кошти, чорнові записи, автомобілі.

Зловмисникам вже повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі до суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: «ДніпроTV»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: