Ще одне місто на Дніпропетровщині завершує опалювальний сезон

У середу, 22 березня, у Дніпрі завершили опалювальний сезон.

Це рішення пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря.

Сьогодні ще одне місто на Дніпропетровщині “вимикає” тепло – Кривий Ріг.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він зазначив, що температура дозволяє це зробити.

Слава Богу та ЗСУ, зиму пережили. Завдяки комунальникам, енергетикам та злагодженій роботі великих проблем у життєзабезпеченні міста не було. Ті відключення, що були – можна назвати дискомфортом. Але ніхто не змерз, не пив води з річки і не копав вуличних туалетів. На об’єктах життєзабезпечення міста встановлено понад 1000 генераторів. Сьогодні закінчується опалювальний сезон, бо температура дозволяє. У Дніпрі та Кам’янському також закінчено. Так, раніше, ніж зазвичай, але й рахунки за комуналку стануть меншими. Але важливішим є раціональне використання енергоносіїв для держави, – написав Вілкул.