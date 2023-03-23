Спалахнула на ходу: у Дніпрі вщент згоріла “Волга” (ФОТО)

У Дніпрі згорів легковик.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

За даними рятувальників, близько шостої години ранку, на вулиці Моторній Амур-Нижньодніпровського району загорівся легковик. Виклик до ДСНС надійшов о 6:28.

Приїхавши на місце події, надзвичайники з’ясували, що посеред дороги під час руху загорілася “Волга”. Через півгодини авто вдалося загасити. На щастя, травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

“Волгу”, яка згоріла вщент, гасили 6 рятувальників. Від автомобіля залишився лише обгорілий каркас.

Нагадаємо, вчора ввечері в Дніпровському районі вилетів у кювет та загорівся легковик. Водій та пасажири змогли самостійно вибратися з машини до приїзду рятувальників.

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