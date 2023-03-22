“Стояв на краю життя”: у Дніпрі провели унікальну операцію на мозку

Як повідомляє генеральний директор медзакладу, чоловіка звати Олександр, йому 59 років, він з Донеччини. До Дніпра чоловіка доправили у дуже важкому стані: з порушенням мови та координації рухів.
Професор Андрій Сірко прооперував пацієнта на новому мікроскопі Leica M530 та врятував йому життя.
Олександру – 59. Він стояв на краю життя. З одного боку війна, з іншого – велика невирішувана проблема – пухлина головного мозку. Ледве живого, з порушенням мови, координації рухів доставили до лікарні Мечникова з Донецької області. Професор Andrey Sirko сьогодні вперше оперував на новому мікроскопі Leica M530. Мрії хірурга і Олександра поєдналися. Андрій Сірко оперує на сучасному з високою роздільною здатністю мікроскопі, а Олександр одержує надію на подальше життя та змогу бачити посмішки внуків. Такі ситуації кожного дня змушують робити неможливе. Кожна людина – це цілий світ надій, переживань та зворушливих почуттів. Лікарня Мечникова стала центром по вирішенню всіх важких людських страждань, – написав генеральний директор лікарні.
Дякуємо нашим лікарям за кожне врятоване життя!
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