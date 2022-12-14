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Заголовки про мобилизацию после Нового года – это неправда, – Маляр

Сегодня 20:30
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Заголовки о якобы анонсированной мобилизации после Нового года - это не верная информация.

Новости Днепра про Заголовки про мобилизацию после Нового года – это неправда, – Маляр

Об этом на своей Facebook-странице написала заместитель министра обороны Анна Маляр в среду, 14 декабря.

«Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации — это неправда, которую слепо распространяют даже не проверяя первоисточник, то есть что же на самом деле я сказала вчера в эфире 1+1 (кстати, очень интересен был эфир Ночной стражи из Евгений Плинский — ссылки в первом комментарии)», — отметила замминистра обороны.

Маляр объяснила, что продолжение мобилизации зависит от хода войны, поэтому прогнозировать некорректно. Она отметила, что мобилизацию объявляет своим Указом Президент, которая проходит с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается из-за продолжающейся агрессии России против Украины. Потребность рассчитывают военные.

Вопросы по мобилизации упорядочены Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Конституцией Украины, согласно нормам которого Президент Украины осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства, подчеркнула Маляр.

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Новости Днепра про Заголовки про мобилизацию после Нового года – это неправда, – МалярУкраїнська Новости Днепра про Заголовки про мобилизацию после Нового года – это неправда, – МалярРусский

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