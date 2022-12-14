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Заголовки про мобілізацію після Нового року – це неправда, – Маляр

Сьогодні 20:30
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Заголовки про нібито анонсовану мобілізацію після Нового року є неправдою.

Новости Днепра про Заголовки про мобілізацію після Нового року – це неправда, – Маляр

Про це на своїй Facebook-сторінці написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у середу, 14 грудня.

“Якщо ви бачите сьогодні заголовки про ніби-то анонсовану мобілізацію – це неправда, яку сліпо поширюють навіть не перевіряючи першоджерело, тобто  що ж насправді я сказала вчора в ефірі 1+1 (до речі, дуже цікавий був ефір Нічної варти з Евгений Плинский – посилання у першому коментарі)”, – зазначила заступник міністра оборони.

Маляр пояснила, що продовження мобілізації залежить від ходу війни, тому давати прогнози некоректно. вона зазначила, що мобілізацію оголошує своїм Указом Президент, яка триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується через триваючу агресію Росії проти України. Потребу розраховують військові.

Питання стосовно мобілізації впорядковані Законом “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Конституцією України, згідно з нормами якого Президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, підкреслила Маляр.

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Новости Днепра про Заголовки про мобілізацію після Нового року – це неправда, – МалярУкраїнська Новости Днепра про Заголовки про мобілізацію після Нового року – це неправда, – МалярРусский

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