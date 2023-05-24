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  • Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

Сегодня 11:18
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В сети показали старую схему Днепра.

Новости Днепра про Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

Днепр 2023 и Днепропетровск 1958 — два разных города, ведь за 65 лет появились новые улицы, здания и даже районы. Блогер и исследователь города Артем Костюк показал старую схему Днепра, нарисованную от руки.

Что интересно, на документе отсутствуют штамп и какая-либо другая справочная информация, поэтому трудно определить, когда именно схема рисовалась и зачем. По словам Артема Костюка, бумажную карту ему отдал один из фолловеров, пожелавший остаться анонимным. Он нашел ее в гараже, среди прочего нажитого добра.

Чтобы определить год создания, пришлось подробно рассмотреть каждую деталь.

“Например, посмотрите – трамвайное кольцо на Гагарина и линия, которая проходит по проспекту. Этот отрезок исчез с этого участка проспекта в 1960 году – он был перенесен на параллельную Севастопольскую улицу. То есть схема не позднее 1960 года», – написал Костюк.

Новости Днепра про Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

Кроме того, на схеме можно увидеть трамвайное кольцо в районе улицы Боброва. По словам исследователя, оно исчезло оттуда в начале 60-х перед строительством нового автовокзала:

«Пешеходный мост на Остров уже обозначен, это означает, что нижняя рамка не раньше 1955 года, когда примерно этот мост был построен», — отметил блогер.

Новости Днепра про Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

На карте уже обозначена центральная площадь, а трамваи перенесены за ЦУМ, поэтому, скорее всего, схема рисовалась между 1957 и 1960 годами.

Артем Костюк отметил, что схема довольно странная, ведь на ней есть проспект Гагарина, который тогда так не мог называться, поэтому, вероятно, карту дорисовывали позже или создавали в течение нескольких лет.

Более того, часть проспекта Гагарина изображена параллельно улице Лагерна, что невозможно. А рядом и вовсе проходит улица «ЛЕНИНА ПЕПЕЛЯ», — подытожил Артем Костюк.

Новости Днепра про Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

Блогер отметил, что схема достаточно неточна. Впрочем, все равно интересно посмотреть, как изображали на картах Днепр раньше.

Новости Днепра про Загадочную карту, нарисованную от руки, нашли в гараже: как на схеме выглядел Днепр в 1958 году

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