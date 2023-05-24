Загадкову карту, намальовану від руки, знайшли в гаражі: як на схемі виглядав Дніпро у 1958 році

У мережі показали стару схему Дніпра.

Дніпро 2023 року та Дніпропетровськ 1958 року – два різних міста, адже за 65 років з’явилися нові вулиці, будівлі та навіть райони. Блогер та дослідник міста Артем Костюк показав стару схему Дніпра, намальовану від руки.

Що цікаво, на документі відсутні штамп та будь-яка інша довідкова інформація, тому досить важко визначити, коли саме схема малювалася та навіщо. За словами Артема Костюка, паперову карту йому віддав один із фоловерів, який побажав залишитися анонімним. Він знайшов її в гаражі, серед іншого нажитого добра.

Щоб визначити рік створення довелося детально розгледіти кожну деталь.

“Наприклад, подивіться – трамвайне кільце на Гагаріна і лінія, яка проходить саме по проспекту. Цей відрізок зник з цієї ділянки проспекту у 1960 році – він був перенесений на паралельну вулицю Севастопольську. Тобто схема не пізніше 1960 року”, — написав Костюк.

Крім цього, на схемі можна побачити трамвайне кільце в районі вулиці Боброва. За словами дослідника, воно зникло звідти на початку 60-х перед будівництвом нового автовокзалу:

“Пішохідний міст на Острів вже позначений, це означає, що нижня рамка не раніше 1955 року, коли приблизно цей міст був побудований”, — зазначив блогер.

На карті вже позначена центральна площа, а трамваї перенесену за ЦУМ, тому скоріш за все схема малювалася між 1957 та 1960 роками.

Артем Костюк зазначив, що схема досить дивна, адже на ній є проспект Гагаріна, який тоді так не міг називатися, тому ймовірно карту домальовували пізніше або створювали протягом кількох років.

Більше того, частина проспекту Гагаріна зображена паралельно вулиці Лагерна, що неможливо. А поруч і зовсім проходить вулиця “ЛЕНИНА ПОПЕЛЯ”, — підсумував Артем Костюк.

Блогер зауважив, що схема досить неточна. Втім, все одно цікаво поглянути, як раніше зображували на картах Дніпро.

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