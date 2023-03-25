За минувшие сутки оккупанты четыре раза атаковали Никопольский район: полиция показала последствия

Правоохранители до сих пор работают на местах обстрелов для установления всех последствий военных преступлений армии РФ.
В Telegram-канале полиции Днепропетровской области обнародовали фото поврежденных в результате атак зданий.
«Значительные разрушения нанесены одному из сел Мировской громады. Повреждена крыша и окна админздания, частных домов, магазина и автотранспорта. Осколками посечены металлическое ограждение и фасады. В Никополе и Марганецкой громаде обошлось без значительных разрушений», — уточняют правоохранители.
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