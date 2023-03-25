За минулу добу окупанти чотири рази атакували Нікопольський район: поліція показала наслідки

Правоохорнці досі працюють на місцях обстрілу для встановлення всіх наслідків воєнних злочинів армії РФ.
У Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області оприлюднили фото пошкоджених внаслідок атак будівель.
“Значних руйнувань завдано одному з сіл Мирівської громади. Пошкоджено дах та вікна адмінбудівлі, приватних будинків, крамниці та автотранспорту. Осколками посічено металеву огорожу та фасади. У Нікополі та Марганецькій громаді обійшлося без значних руйнувань”, – уточнюють правоохоронці.
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