За минулу добу окупанти чотири рази атакували Нікопольський район: поліція показала наслідки

У п'ятницю, 24 березня, російські загарбники вкотре атакували Нікопольський район. Окупанти завдали ударів по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громаді.

Правоохорнці досі працюють на місцях обстрілу для встановлення всіх наслідків воєнних злочинів армії РФ.

У Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області оприлюднили фото пошкоджених внаслідок атак будівель.

“Значних руйнувань завдано одному з сіл Мирівської громади. Пошкоджено дах та вікна адмінбудівлі, приватних будинків, крамниці та автотранспорту. Осколками посічено металеву огорожу та фасади. У Нікополі та Марганецькій громаді обійшлося без значних руйнувань”, – уточнюють правоохоронці.

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