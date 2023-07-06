Изменились сроки вклеивания фото в паспорт: кому это срочно нужно сделать

Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
С 1 июля в Украине официально отменили коронавирусный карантин. Теперь восстановились сроки вклеивания фотографий в паспорт. Ранее люди, которым исполнилось 25 и 45 лет во время действия эпидемиологических ограничений, связанных с COVID-19, могли отсрочить эту процедуру.
Теперь пришло время отдавать долги. Это касается людей, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года и не вклеили фото в паспорт.
Так что до 1 августа 2023 года таким людям нужно обратиться в ЦНАП и вклеить фото. Если этого не сделать, то паспорт придется менять на айди-карту.
Заметим, что в настоящее время действует отсрочка, связанная с военным положением. Если вам исполнилось 25 или 45 лет после 24 февраля 2022 года, вы можете не вклеивать фотографию. Такой паспорт действителен до конца войны.
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