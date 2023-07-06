Змінилися строки вклеювання фото у паспорт: кому це терміново треба зробити

Українці, яким виповнилося 25 та 45 років під час коронавірусного карантину, повинні терміново вклеїти фото в паспорт, якщо вони цього ще не зробили.

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області.

З 1 липня в Україні офіційно скасували коронавірусний карантин. Тож тепер відновилися строки вклеювання фотографій в паспорт. Раніше люди, яким виповнилося 25 та 45 років під час дії епідеміологічних обмежень, пов’язаних з COVID-19, могли відстрочити цю процедуру.

Тепер прийшов час віддавати борги. Це стосується людей, яким виповнилося 25 чи 45 років у період з 13 березня 2020 по 24 січня 2022 року, та які не вклеїли фото в паспорт.

Тож до 1 серпня 2023 року таким людям треба звернутися до ЦНАПу та вклеїти фото. Якщо цього не зробити, тоді паспорт доведеться міняти на айді-картку.

Зауважимо, що наразі діє відстрочка пов’язана з воєнним станом. Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років після 24 лютого 2022 року, то ви можете не вклеювати фотокартку. Такий паспорт є дійсним до кінця війни.

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