Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, — Генштаб

Сегодня 08:30
просмотров

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 15 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Новости Днепра про ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опросное;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;
  • на Новопавловском направлении — из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка;
  • в Запорожском направлении — из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;
  • на Херсонском направлении — из всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Так, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов.

Читайте також:

Новости Днепра про ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Юные танцоры из Днепра победили на чемпионате мира в Нидерландах
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Юные танцоры из Днепра победили на чемпионате мира в Нидерландах

    В Нидерландах прошел чемпионат мира по спортивным танцам “Dutch Open…

    ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку

    ПриватБанк в октябре стал партнером государственной программы доступного кредитования жилья…

    Навсегда 21: в боях погиб лейтенант из Каменского Владислав Горбонос
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Навсегда 21: в боях погиб лейтенант из Каменского Владислав Горбонос

    12 листопада, під час участі у бойових діях, загинув лейтенант…

    В Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО) 
    Новости Днепра
    Вчера 15:42
    В Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО) 

    В Днепре на проспекте Героев заметили необычное авто - Барби-мобиль.

    Последние новости

    Юные танцоры из Днепра победили на чемпионате мира в Нидерландах
    Юные танцоры из Днепра победили на чемпионате мира в Нидерландах

    В Нидерландах прошел чемпионат мира по спортивным танцам “Dutch Open & WDC AL World Championships”. Он проходил в городе Ассен с 10 по 13 ноября. Участие в нем приняли днепровские танцоры.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку
    ПриватБанк выдал первую льготную ипотеку по программе “єОселя“: как подать заявку

    ПриватБанк в октябре стал партнером государственной программы доступного кредитования жилья "єОселя" и уже приступил к выдаче кредитов. Стало известно, что банк предоставил первый льготный кредит на квартиру под 3% годовых.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Навсегда 21: в боях погиб лейтенант из Каменского Владислав Горбонос
    Навсегда 21: в боях погиб лейтенант из Каменского Владислав Горбонос

    12 листопада, під час участі у бойових діях, загинув лейтенант із Кам’янського Владислав Горбонос. Трагедія сталася в Харківській області. Чоловіку був 21 рік.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 16 ноября: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в среду, 16 ноября: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине потерявшиеся во время прогулки дети ночевали в поле
    На Днепропетровщине потерявшиеся во время прогулки дети ночевали в поле

    В Каменском две маленькие девочки сами ушла на прогулку, однако потерялись и провели ночь в поле.

    Вчера 21:15
    1
    просмотров
    Две ракеты РФ упали на территории Польши, есть погибшие – польские СМИ
    Две ракеты РФ упали на территории Польши, есть погибшие – польские СМИ

    Это произошло во время сегодняшних ракетных ударов по Украине.

    Вчера 20:49
    просмотров
    Вилкул: «Спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась»
    Вилкул: «Спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась»

    Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, — Генштаб
    ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины атаковали четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также военным удалось уничтожить два склада боеприпасов россиян.

    Вчера 20:30
    просмотров
    На Днепропетровщине начались отключения света из-за массированной ракетной атаки
    На Днепропетровщине начались отключения света из-за массированной ракетной атаки

    В компании ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что в Днепре и области начались экстренные отключения света.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Кривом Роге 500 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов
    В Кривом Роге 500 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов

    15 ноября по Украине выпустили около ста ракет. Несколько прилетели в Кривой Рог. Жители области сообщают о перебоях со светом.

    Вчера 19:04
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх