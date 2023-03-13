Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины

С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

«Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет в реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту», — пишет министр.

Тест содержит 30 заданий, на выполнение которых отведено 60 минут.

Демонстрационные тесты по обязательному блоку – украинского языка и математики уже доступны абитуриентам. Не позднее мая будут обнародованы тесты по другим предметам.

В 2023 году ученики 11-х классов освобождаются от сдачи ГИА, поступающие будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), заменяющий ВНО.

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