Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
«Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет в реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту», — пишет министр.
Тест содержит 30 заданий, на выполнение которых отведено 60 минут.
Демонстрационные тесты по обязательному блоку – украинского языка и математики уже доступны абитуриентам. Не позднее мая будут обнародованы тесты по другим предметам.
В 2023 году ученики 11-х классов освобождаются от сдачи ГИА, поступающие будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), заменяющий ВНО.
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