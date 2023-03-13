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Вступ-2023: сьогодні оприлюднили приклад тесту з історії України

Сьогодні 19:45
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Відсьогодні майбутні вступники можуть ознайомитися з демонстраційним варіантом завдань НМТ з історії України.

Новости Днепра про Вступ-2023: сьогодні оприлюднили приклад тесту з історії України

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде у реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту», – пише міністр.

Тест містить 30 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин. 

Демонстраційні тести з обов’язкового блоку – української мови та математики вже доступні вступникам. Не пізніше травня будуть оприлюднені тести з інших предметів.

У 2023 році учні 11-х класів звільняються від складання ДПА, вступники складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), що заміняє ЗНО.

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Новости Днепра про Вступ-2023: сьогодні оприлюднили приклад тесту з історії УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Вступ-2023: сьогодні оприлюднили приклад тесту з історії УкраїниРусский

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