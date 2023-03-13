На Дніпропетровщині затримали ворожого інформатора, який збирав дані про переміщення українських військ

СБУ викрила у Дніпропетровській області чоловіка, який співпрацював з окупантами - ним виявився мешканець Синельниківського району, який публічно підтримував збройну агресію рф проти України. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

За даними слідства, зловмисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони в регіоні. Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів. Через месенджер вони запропонували зловмиснику співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

За вказівками ворога чоловік виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області. Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва. Розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Ворожого інформатора затримали якраз на спробі передачі закритих відомостей окупантам. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру. Наразі він під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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