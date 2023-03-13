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  • На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск

На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск

Сегодня 18:41
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СБУ разоблачила в Днепропетровской области мужчину, который сотрудничал с оккупантами - им оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск

По данным следствия, злоумышленник по своей инициативе публиковал в пророссийских пабликах фото- и видеоматериалы мест базирования Сил обороны в регионе. Таким образом он попал в поле зрения российских спецслужб, которые вышли на него через подконтрольных администраторов прокремлевских интернет-ресурсов. Через мессенджер они предложили злоумышленнику сотрудничество за деньги, которые затем перечисляли на его банковскую карту.

По указаниям врага мужчина выходил на местность и скрыто фотографировал перемещение подразделений ВСУ на территории области. Прежде всего агрессора интересовала информация о возможном перемещении колонн с военной техникой иностранного производства. Разведданные российские захватчики планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Вражеского информатора задержали как раз на попытке передачи закрытых сведений оккупантам. Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютер и мобильный телефон с доказательствами.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении. Пока он под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войск

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Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войскУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан вражеский информатор, собиравший данные о перемещении украинских войскРусский

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