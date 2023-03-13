Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

Сьогодні 11:53
просмотров

У Нікополі розстріляли собаку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

Моторошну історію розповіла нікопольська волонтерка Анастасія Князева. 

За її словами, усе сталося 8 березня. Місцевий мешканець вийшов зі свого дому з рушницею в руках, а потім вистрелив у собаку своєї сусідки, яка стала свідком цієї події. Тварина злякалася та втекла у невідомому напрямку. Господарі всю ніч шукали чотирилапу, але тільки вдень 9 березня, вона сама приповзла додому. 

Волонтерка зазначила, що собаку звати Кука, вона не була агресивною, а навпаки поводилася добре та слухалася власників. Тварину відвезли до ветеринара, але попри усі зусилля медиків, вона померла. Чотирилапа отримала складні поранення внутрішніх органів та втратила багато крові. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

За словами Анастасії заяву про злочин передано в поліцію Нікополя. Крім цього, вона опублікувала медичні документи з клініки, де лікували Куку. Ветеринари підтвердили, що собака отримала кульове поранення. 

Родичі, які загрожують господарям Куки, не забувайте, що за ними стоять люди, які разом з ними йдуть до кінця! – написала волонтерка.

Чим саме собака не вгодила чоловіку – невідомо. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господаркиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

    Потрібна ваша допомога!

    На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:51
    На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

    Сьогодні, 13 березня, о 08:12 на лінію «101» повідомили про…

    Лист надійшов аж у Київ: у Дніпрі “замінували” будівлю СБУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:09
    Лист надійшов аж у Київ: у Дніпрі “замінували” будівлю СБУ

    У неділю у Дніпрі знову щось "мінували".

    Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 19:50
    Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)

    На Дніпропетровщині показали село-привид.

    Наверх