На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

У Нікополі розстріляли собаку.

Моторошну історію розповіла нікопольська волонтерка Анастасія Князева.

За її словами, усе сталося 8 березня. Місцевий мешканець вийшов зі свого дому з рушницею в руках, а потім вистрелив у собаку своєї сусідки, яка стала свідком цієї події. Тварина злякалася та втекла у невідомому напрямку. Господарі всю ніч шукали чотирилапу, але тільки вдень 9 березня, вона сама приповзла додому.

Волонтерка зазначила, що собаку звати Кука, вона не була агресивною, а навпаки поводилася добре та слухалася власників. Тварину відвезли до ветеринара, але попри усі зусилля медиків, вона померла. Чотирилапа отримала складні поранення внутрішніх органів та втратила багато крові.

За словами Анастасії заяву про злочин передано в поліцію Нікополя. Крім цього, вона опублікувала медичні документи з клініки, де лікували Куку. Ветеринари підтвердили, що собака отримала кульове поранення.

Родичі, які загрожують господарям Куки, не забувайте, що за ними стоять люди, які разом з ними йдуть до кінця! – написала волонтерка.

Чим саме собака не вгодила чоловіку – невідомо.

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