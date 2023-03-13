У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому мешканців Дніпра попереджали про ракетну небезпеку

О 12:43 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Тоді була "червона" майже вся Україна.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попереджали про небезпеку та закликали не ігнорувати тривогу.

Відбій оголосили о 13:52. Пізніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, з чим була пов’язана небезпека.

Зазначається, що це було пов’язано із активністю ворожої авіації.

Близько 13.30 13 березня через активність стратегічної і тактичної авіації ворога у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області. Спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал”) у Курську область. Дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому “Шайковка” у північному напрямку. У Брянській області московії та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації, – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Але у жодному разі не ігноруйте будь-яку тривогу, бережіть себе та своїх рідних!

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