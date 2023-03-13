Світлова пірамідка: дніпряни в березні зможуть побачити в небі незвичне явище

Дніпряни зможуть побачити унікальне явище.

У небі з 10 по 21 березня можна буде побачити незвичне світлове явище, про це пише видання Space.

Мовиться про зодіакальне світло, яке виглядає як небесна пірамідка. Вона утворюється завдяки відбиттю світла частинками пилу між Сонцем та Землею. Втім, побачити це явище зможуть не всі.

За словами науковців, для спостереження за зодіакальним світлом потрібне чисте темне небо, обмежене від світлового забруднення. Тобто в межах міста це буде складно зробити. Також, це небесне явище можна буде помітити лише протягом близько 90 хв, починаючи через 90 хв після заходу сонця.

За сприятливих обставин, люди помітять смугу світла, яка тягнеться від горизонту на захід і йде по уявній східній лінії. Останню називають “епілептика” – видима траєкторія, яку сонце прокладає через небо.

Також в цей період дві найяскравіші планети над Землею, Венера та Юпітер, знаходяться на заході після заходу сонця. Це означає, що є шанс спіймати ці два світи в рамці цього небесного світла.

Якщо збираєтеся за місто – то зверніть увагу на небо.

Читайте також:

Українська

Автор: