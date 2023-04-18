Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг нанес удар, есть раненые среди мирного населения, — Генштаб

Сегодня 08:00
просмотров

ВСУ отразили 70 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про Враг нанес удар, есть раненые среди мирного населения, - Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеские обстрелы подверглись Тополе, Красному Первому, Новомлинску, Двухлетнему и Западному Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Ивановке и Спорному на Донетчине.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Мерлин».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг нанес удар, есть раненые среди мирного населения, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Враг нанес удар, есть раненые среди мирного населения, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

    В Днепре инспекторы по парковке зафиксировали множество нарушений за прошедшую…

    Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света

    18 апреля из-за ремонтных работ несколько улиц Днепра останутся без…

    Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан

    В окрестностях села Заречье нашли 100-летнюю огромную иву.

    Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку

    Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о…

    Последние новости

    Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто
    Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

    В Днепре инспекторы по парковке зафиксировали множество нарушений за прошедшую неделю.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света
    Сегодня в Днепре несколько улиц останутся без света

    18 апреля из-за ремонтных работ несколько улиц Днепра останутся без света.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но тепло
    Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    «От всего Днепра» – бойцы ТрО показали технику, которую им привез Филатов
    «От всего Днепра» – бойцы ТрО показали технику, которую им привез Филатов

    Днепр продолжает снабжать бойцов на передовой необходимой техникой и снаряжением.

    Вчера 23:02
    просмотров
    Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан
    Чудеса среди нас: на Днепропетровщине растет 100-летняя ива-великан

    В окрестностях села Заречье нашли 100-летнюю огромную иву.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку
    Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку

    Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали детей.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В течение дня враг обстреливал Никопольщину: какая ситуация
    В течение дня враг обстреливал Никопольщину: какая ситуация

    Ранен 42-летний мужчина. Он получил осколочные поражения.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца
    Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца

    К сожалению, из-за войны многие украинцы потеряли связь со своими родными.

    Вчера 19:47
    0
    просмотров
    ВСУ отбили более 50 атак РФ, — Генштаб
    ВСУ отбили более 50 атак РФ, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 50 атак оккупантов.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто утонувшего водителя
    На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто утонувшего водителя

    17-го квітня водолази і рятувальники дістали з водойми авто, яке злетіло у ріку Вовча.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх