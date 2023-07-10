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Военный из Днепропетровской области погиб в бою

Сегодня 08:00
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В бою с оккупантами под Кременной погиб житель села Марьянское Днепропетровской области Сергей Недря.

Новости Днепра про Военный из Днепропетровской области погиб в бою

Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольской городской территориальной громады.

Сергей Недря добровольно вступил в ряды украинского войска еще в первый день полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года. 3 июля 2023 года боец погиб в бою с оккупантами под Кременной Луганской области. 

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