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Водителям и пассажирам маршруток запретили громко слушать музыку

Сегодня 08:00
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В Украине ограничили использование музыки в общественном транспорте. Теперь водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые громко слушают музыку.

Новости Днепра про Водителям и пассажирам маршруток запретили громко слушать музыку

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Внесены изменения в Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта с целью приведения их в соответствие с ЗУ от 19.06.2022 N 2310-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса вправе не допускать к поездке пассажиров, создающих шум в салоне, в частности с помощью технических устройств.

«Установлено, что водителю автобуса запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров)», — объяснил Мельничук.

Также запрещено водитель такси воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.

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