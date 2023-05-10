Водителям и пассажирам маршруток запретили громко слушать музыку

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Внесены изменения в Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта с целью приведения их в соответствие с ЗУ от 19.06.2022 N 2310-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса вправе не допускать к поездке пассажиров, создающих шум в салоне, в частности с помощью технических устройств.
«Установлено, что водителю автобуса запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров)», — объяснил Мельничук.
Также запрещено водитель такси воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.
Читайте также:
Автор:
В Верхнеднепровске мужчина вырвал телефон из рук ребенка и убежал.
Российские оккупанты ударили по двум громадам Днепропетровской области днем 9…
Вблизи Кривого Рога, на территории Пятихатской территориальной общины, зафиксировали центр…
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка в…
10 мая частной компанией ЦЭК запланировано проведение ремонтных работ на сетях. Поэтому без электроэнергии останутся жители многих улиц в Днепре.
Поздравляем с блестящей победой!
Захватите с собой зонт!
В Верхнеднепровске мужчина вырвал телефон из рук ребенка и убежал.
Российские оккупанты ударили по двум громадам Днепропетровской области днем 9 мая.
Вблизи Кривого Рога, на территории Пятихатской территориальной общины, зафиксировали центр бешенства у домашнего животного, а именно собаки.
Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка в Донецкой области, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Завоевывая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Новомосковска Владимир Калина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Железнодорожного Запорожской области.
С 9 по 11 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.
8 травня у Петриківському районі поліцейські помітили на Кам’янському водосховищі чоловіка, що виходив на берег з води у водолазному костюмі та із садком, в якому були раки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!