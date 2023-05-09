В Днепре и области снова возможны подтопления: оранжевый уровень опасности

Все из-за высокой вероятности подтоплений.
Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области отметили, что в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада есть вероятность затопления пойменных территорий и пониженных участков в ряде приречных населенных пунктов на Каменском и Днепровском водохранилищах.
Уровень опасности – второй, оранжевый.
Напомним, с 15 апреля Днепр и область страдают от подтоплений. По состоянию на 18:00 9 мая всего на территории Днепропетровской области остаются подтопленными:
С начала пропуска весеннего половодья подразделениями Главного управления откачано 88 331 куб. м воды.
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