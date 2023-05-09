В Днепре и области снова возможны подтопления: оранжевый уровень опасности

С 9 по 11 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.

Все из-за высокой вероятности подтоплений.

Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области отметили, что в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада есть вероятность затопления пойменных территорий и пониженных участков в ряде приречных населенных пунктов на Каменском и Днепровском водохранилищах.

Уровень опасности – второй, оранжевый.

Напомним, с 15 апреля Днепр и область страдают от подтоплений. По состоянию на 18:00 9 мая всего на территории Днепропетровской области остаются подтопленными:

39 домов (7 – пгт. Куриловка, Днепровского района; 1 – г. Новомосковск, Новомосковского района; 31 – с. Ильинка, Никопольского района);

55 территорий частных домовладений (2 – г. Днепр; 22 – пгт. Куриловка, Днепровского района; 31 – с. Ильинка, Никопольского района).

С начала пропуска весеннего половодья подразделениями Главного управления откачано 88 331 куб. м воды.

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