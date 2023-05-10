Водіям та пасажирам маршруток заборонили гучно слухати музику

Про це йдеться у повыдомленны представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
“Внесено зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність із ЗУ від 19.06.2022 N 2310-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.
“Встановлено, що водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів)”, – пояснив Мельничук.
Також заборонено водію таксі відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.
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