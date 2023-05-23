Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.

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