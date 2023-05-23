Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Сегодня 09:30
просмотров

По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.

Новости Днепра про Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 204 360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3789 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7419 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3318 (+40) ед,
  • РСЗО — 565 ед,
  • средства ПВО — 327 ед,
  • самолетов — 309 ед,
  • вертолетов — 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34),
  • крылатые ракеты — 1015 (+4),
  • корабли /катера — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед,
  • специальная техника — 433 (+6)

Читайте також:

Новости Днепра про Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за суткиУкраїнська Новости Днепра про Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за суткиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

    Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района -…

    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

    Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации…

    В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности

    В Днепре в понедельник, 22 мая, проверяли 3 сообщения о…

    Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня

    Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…

    Последние новости

    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

    Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района - 31 и столько же домовладений. В Куриловке Днепровского района в воде остаются два дома и 15 домовладений.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация
    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

    Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации в регионе.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности
    В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности

    В Днепре в понедельник, 22 мая, проверяли 3 сообщения о минированиях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня
    Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня

    Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець
    Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець

    Павлу Павелко было 30 лет. Молодой человек был выпускником Межрегионального центра профессиональной переподготовки в Центрально-Городском районе.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях
    Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях

    Гимнастки из Никополя завоевали шесть наград на международных соревнованиях.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода на 23 мая: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 23 мая: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Не оставляют в покое: как в Днепропетровской области прошло 22 мая
    Не оставляют в покое: как в Днепропетровской области прошло 22 мая

    В течение дня российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Бойцы днепровской бригады показали момент сбивания крылатой ракеты Х-101
    Бойцы днепровской бригады показали момент сбивания крылатой ракеты Х-101

    Военнослужащие воздушного командования "Схід" показали момент сбивания российской крылатой ракеты Х-101 в небе над Днепропетровщиной.

    Вчера 21:45
    просмотров
    В Днепре хулиганы устроили стрельбу зеленкой по авто на Набережной Победы
    В Днепре хулиганы устроили стрельбу зеленкой по авто на Набережной Победы

    В Днепре на Набережной Победы произошла странная ситуация.

    Вчера 21:38
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх