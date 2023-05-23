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  • Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добу

Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добу

Сьогодні 09:30
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За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.

Новости Днепра про Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3318 (+40) од,
  • РСЗВ – 565 (+0) од,
  • засоби ППО – 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
  • крилаті ракети – 1015 (+4),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 433 (+6)

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Новости Днепра про Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добуУкраїнська Новости Днепра про Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добуРусский

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