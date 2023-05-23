Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добу
Гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем: Генштаб про втрати Росії в Україні за добу
Сьогодні 09:30
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За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3789 (+4) од,
бойових броньованих машин – 7419 (+12) од,
артилерійських систем – 3318 (+40) од,
РСЗВ – 565 (+0) од,
засоби ППО – 327 (+0) од,
літаків – 309 (+0) од,
гелікоптерів – 295 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
крилаті ракети – 1015 (+4),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
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