В войне с русскими оккупантами погиб наш соотечественник Леонтий Романовский

В городе Марьинка Донецкой области погиб сотрудник «АрселорМиттал Кривой Рог» Леонтий Романовский. Он работал в агломерационном цехе No1.

Печальная новость была опубликована на странице завода в Facebook.

Леонтий пришел работать в аглоцех в конце 2021 года. Быстро стал частью команды. У него было много планов на работу и жизнь.

Однако судьба распорядилась иначе. В начале полномасштабной войны Леонтий был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Все это время он мужественно защищал страну на поле боя. Леонтий умер от осколочных поражений.

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