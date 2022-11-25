В войне с русскими оккупантами погиб наш соотечественник Леонтий Романовский

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Леонтий пришел работать в аглоцех в конце 2021 года. Быстро стал частью команды. У него было много планов на работу и жизнь.
Однако судьба распорядилась иначе. В начале полномасштабной войны Леонтий был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Все это время он мужественно защищал страну на поле боя. Леонтий умер от осколочных поражений.
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