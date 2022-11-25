На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій Романовський

Сумна новина оприлюднена на фб-сторінці комбінату
Леонтій прийшов працювати в аглоцех наприкінці 2021 року. Швидко став частиною команди. Мав багато планів щодо роботи та життя.
Однак доля розпорядилася по-іншому. На початку повномаштабної війни Леонтія призвали до лав ЗСУ. Увесь цей час він мужньо захищав країну на полі бою. Леонтій загинув від осколкових уражень.
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