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  • На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій Романовський

На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій Романовський

Сьогодні 13:00
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У місті Мар’їнка Донецької області загинув працівник АрселорМіттал Кривий Ріг Леонтій Романовський. Він працював в агломераційному цеху № 1.

Новости Днепра про На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій Романовський

Сумна новина оприлюднена на фб-сторінці комбінату

Леонтій прийшов працювати в аглоцех наприкінці 2021 року. Швидко став частиною команди. Мав багато планів щодо роботи та життя.

Однак доля розпорядилася по-іншому. На початку повномаштабної війни Леонтія призвали до лав ЗСУ. Увесь цей час він мужньо захищав країну на полі бою. Леонтій загинув від осколкових уражень.

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Новости Днепра про На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій РомановськийУкраїнська Новости Днепра про На війні з російськими загарбниками загинув наш земляк Леонтій РомановськийРусский

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