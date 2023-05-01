В Украине могут продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты

«…Предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в документе.

Согласно тексту законопроекта, Зеленский предложил продлить военное положение в Украине еще на 90 дней с 20 мая.

Об этом сообщают сайте Верховной рады .

Также глава государства предложил продлить мобилизацию в стране.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине.

Инцидент произошел сегодня в парке "Зеленый гай".

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