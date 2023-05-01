Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні.

Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Згідно з текстом законопроєкту, Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів із 20 травня.