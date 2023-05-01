Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.
Про це повідомляється на сайті Верховної ради.
Згідно з текстом законопроєкту, Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів із 20 травня.
“…Пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб”, – йдеться в документі.
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