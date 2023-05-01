В Україні можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєкти - Днепр Инфо
В Україні можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
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Сегодня 21:15

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні.

Новости Днепра про В Україні можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Згідно з текстом законопроєкту, Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів із 20 травня.

“…Пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб”, – йдеться в документі.

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Новости Днепра про В Україні можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєктиУкраїнська Новости Днепра про В Україні можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєктиРусский

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